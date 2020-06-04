شكرا لقرائتكم رئيس الاسكندرية للتايكوندو يشكو مخالفة عضو مجلس الادارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم عادل سرور رئيس منطقة الإسكندرية للتايكوندو ، بشكوى ضد إيهاب جابر عضو مجلس إدارة الاتحاد ، الى مديرية الشباب و الرياضة بمحافظة الإسكندرية ، نظرا لجمعه بين العمل بنادى الاتحاد السكندرى ، و كذلك عضويته بمجلس إدارة التايكوندو ، و مخالفته اللائحة الخاصة بالاتحاد بانه لايجوز العمل في الهيئات أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ، سواء بأجر أو بدون اجر .

وسلم سرور الشكوى الى المديرية ، و ذكر فيها أن المشكو في حقه يعمل مراقب بنادى الاتحاد السكندرى ويتقاضى راتب شهرى ، بمهنة مراقب ومكلف مسئول بتسجيل تعادقات وشئون اللاعبين لفريق كرة القدم الأول ومؤمن عليه منذ 17 عاما و 7 أشهر اى منذ عام 2005

وانه قصد عمدا مخالفة نصوص المواد الخاصة بلائحة النظام الاساسى ، و سك في تصرفاته مسلك معيب بموجب احجك قانون الرياضة ، حيث ان لائحة النظام الاساسى للاتحاد تنص على بعض المحظورات الواجب على أعضاء مجلس الإدارة الامتناع عنها الزاما وبالتالي لايجوز لاعضاء مجلس الإدارة ان يتولوا إدارة شئون اللعبة في الهيئات أعضاء الاتحاد او العمل في تلك الهيئات بأجر او بدون اجر ، ويعتبر العضو مستقيل من المجلس حال مخالفته حظر من المحظورات ما لم يقدم خلال شه رما يثبت انتفاء الحظر في حقه .

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كشف اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، عن الطرق المقرر اللجوء إليها لحماية لاعبيه فور تطبيق قرار عودة النشاط الرياضى منتصف يونيو الجارى، خاصة أن التايكوندو من الألعاب الاشتباكية، والتى يحدث بها تلامس واحتكاك بين اللاعبين.

أكد عمرو سليم، رئيس اتحاد التايكوندو ، أنه سيتم عمل كشف يومى على اللاعبين وقياس درجة حرارتهم، والمؤشرات الأولية لأى أعراض للفيروس فى أماكن الترديب وكذلك تعقيم الصالات المخصصة للتدريبات وعودة النشاط لحمايتهم و سلامتهم، والاطمئنان الدورى عليهم من أى أعراض قد تظهر عليهم .

وتلقى اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، مخاطبات من الاتحاد الدولى للعبة بالإرشادات والتعليمات الطبية المقرر اتباعها حال عودة النشاط الرياضى واستئناف ممارسة اللعبة، والتى تتضمن إجراءات احترازية يجب اتباعها لضمان حماية وسلامة اللاعبين فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد .