شكرا لقرائتكم وزير الرياضة من داخل متحف الحضارة المصرية: سنبهر العالم بتنظيم مونديال اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية، صباح اليوم متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، والذي سيشهد إجراء قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي ستنظمها مصر يناير المقبل ٢٠٢١.

ويعد من المتحف من أهم المشروعات التى تمت بالتعاون مع منظمة اليونسكو ليصبح من أكبر متاحف الحضارة فى مصر والشرق الأوسط ذو رؤية جديدة للتراث المصرى العريق.

وأكد صبحي بأننا سنبهر العالم بتنظيم يليق بإسم وسمعة مصر، سواء في حفل القرعة، أو حفل افتتاح البطولة، مثلما حدث من قبل في بطولات كثيرة استضافتها مصر في مختلف الالعاب الرياضية على المستوى القاري والعالمي.

وقد ابدى وزير الرياضة سعادته بهذا الانجاز المصري الكبير والذي يتمثل في متحف الحضارات الذي سيكون له عظيم الاثر في لفت انظار العالم تجاه مصر من خلال حفل للقرعة يحاكي تاريخ مصر عبر العصور.

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ومن جانبه ، اشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بالمجهود الكبير الذى يبذله وزير الشباب والرياضة استعدادا لكاس العالم لليد الذى نسعى جاهدين لاقامته فى موعده فى ظل الدور الكبير الذى نبذله الحكومة مرحبا فى مواجهة فيروس كورونا، لافتا الي ان الدكتور اشرف صبحي يسعى لإخراج البطولة بشكل يعكس قوة مصر التنظيمية.

واوضح رئيس الاتحاد الدولي لليد ان مصر تقدم مجهودا كبيرا فى التجهيز للبطولة من خلال الصالات التى يتم الانتهاء من اعمال الإنشاءات بها خلال الفترة القليلة المقبلة التى تعتبر صرحا كبيرا لكافة الالعاب وليس اليد فقط مشيدا بالدور الكبير لوزير الرياصة على تحركاته وانهاء كافة الاعمال وفقا للجداول الزمنية المعلنة من قبل التى تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الدولى للعبة ، ومن المتوقع ان تقام قرعة كاس العالم لليدفى منتصف سبتمبر المقبل بحضور ممثلى المنتخبات المشاركة من أنحاء العالم.

وخلال الجولة قام الدكتور احمد الشربينى المشرف العام على المتحف القومى للحضارة المصرية بشرح كافة ملحقات المتحف ، ويضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر، بالاضافة الي المجموعات الأثرية والتراثية المتنوعة التى يتضمنها المتحف، فضلا عن إبراز جوانب التراث المصرى من خلال سرد الحياة المجتمعية والمعيشية والفنون والحرف التقليدية فى الحضارة المصرية.