بطولة أسبانبا: سواريز يعتبر اللعب بدون جمهور "غريبا"

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رأى الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم الخميس، أن خوض المباريات بدون جمهور سيكون غريبا، وذلك قبل اسبوع من استئناف نشاط "لا ليغا" الذي تم تعليقه قبل نحو ثلاثة أشهر بسبب الأزمة الناشئة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان سواريز (33 عاما) ابتعد عن الملاعب في كانون الثاني/يناير الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى، لكنه قد يعود في 13 حزيران/يونيو عندما يسافر برشلونة المتصدّر وحامل اللقب الى مايوركا في مباراته الاولى منذ اذار/مارس الماضي.

وقال الدولي الأوروغوياني لموقع النادي على الانترنت "أشعر أنني بحالة جيدة جدا، أتأقلم في التدريب مع زملائي في الفريق. العودة بعد الإصابة أمر صعب دائما، لأنك تكون خائفا بعض الشيء، لكنني أستمتع بالعودة".

وأعلنت رابطة "لا ليغا" الأحد أن منافسات الدوري ستستأنف في 11 حزيران/يونيو الحالي بدربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس خلف أبواب موصدة، ضمن المرحلة الثامنة والعشرين، على أن ينتهي الموسم في 19 تموز/يوليو المقبل بالمرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة. وسيخضع اللاعبون لبروتوكول السلامة لعدة أشهر ولن تعود الجماهير للمدرجات مرة أخرى حتى العام المقبل.

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وأضاف سواريز "لم نتعود على اللعب في مثل هذه الحرارة في منتصف الصيف. نحن نتأقلم مع اللعب من دون جمهور والذي سيكون غريبا".

وتابع "سنتابع تركيزنا على الفوز بالمباريات لتحقيق لقب الدوري، وهو ما نريده دائما (...) مع مرور الوقت، كل شيء يعود إلى طبيعته، على الرغم من وفاة الكثير من الناس".

ويتصدر برشلونة ترتيب البطولة برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد، قبل 11 مرحلة من نهاية الموسم.

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