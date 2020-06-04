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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 4 يونيو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها ،فيفا ينصف عبد الله السعيد فى قضية نادى المائة ، اتحاد الكرة يلغى "المكتب التنفيذى" فى اللائحة الجديدة.

فيفا ينصف عبد الله السعيد فى قضية نادى المائة

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنهم تواصلوا مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن مصير أهداف عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، فى الدورى هذا الموسم حال إلغائه، وهل سيتم احتسابها أم اعتبارها كأن لم تكن، وبالتالى عدم انضمامه لنادى المائة، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه فى المواسم التى يتم فيها إلغاء بطولة الدورى أو أى بطولة يتم احتساب الأهداف والمباريات التى لعبها كل فريق، ويتم احتساب الأهداف التى تم تسجيلها .

الزمالك يستقر على تسويق كاسونجو خارجياً

رحبت إدارة الكرة بنادى الزمالك بتسويق الكونغولى كاسونجو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، فى إحدى الدوريات الخارجية وذلك لرغبة إدارة الكرة فى استغلال تلقى كاسونجو عروضا شفهية من إحدى الدوريات الخليجية لتوفير سيولة مالية لخزينة النادي، بعدما رفضت إدارة الكرة أن يكون كاسونجو ضمن الصفقات التبادلية التى يرغب الزمالك فى إبرامها لتدعيم الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. الزمالك يستعين بـ"ورقة" كريم بامبو لإنقاذ صفقة ثنائي المصري يدرس مسئولو نادي الزمالك ادراج اسم كريم بامبو لاعب وسط الزمالك ضمن صفقة تبادلية مع نادي المصري للتعاقد مع ثنائي الفريق البورسعيدي ، كريم العراقي الظهير الأيمن ومحمود وادي مهاجم الفريق وذلك بعدما علم نادي الزمالك بوجود مفاوضات بين إدارة المصري وكريم بامبو للتعاقد معه الصيف المقبل لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدي

اتحاد الكرة يلغى "المكتب التنفيذى" فى اللائحة الجديدة

قرر أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى إلغاء المكتب التنفيذى فى لائحة النظام الأساسى الجديدة التى يتم تجهيزها فى الوقت الحالى، حيث توصل أعضاء اتحاد الكرة لاتفاق مع سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، على إلغاء المكتب التنفيذى فى اللائحة، والذى كان يرأسه نائب رئيس الاتحاد، ويضم فى عضويته عضوين أو ثلاثة من الجبلاية. Advertisements

الأهلى يغلق باب العروض فى وجه الظهير الأيسر خلال ميركاتو الصيف

أغلق مسئولو النادى الأهلى ملف العروض التى تلقاها محمود وحيد ظهير أيسر الفريق خلال الفترة الماضية وتمسك النادى ببقاء اللاعب لحاجة الفريق لجهوده، بناءً على رؤية السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق، حيث أوصى المدير الفنى ببقاء وحيد لاسيما فى ظل رفض الجهاز الفني فكرة عودة حسين السيد "مارسيلو" ظهير أيسر الفريق المُعار للصفاقسى التونسى.

محمود سعد يخضع للعزل المنزلى 7 أيام بعد تعافيه من الكورونا

يخضع الدكتور محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، للعزل المنزلى لمدة 7 أيام بناء على نصائح الطاقم الطبى المعالج له، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد الذى أصابه يوم 28 مايو الماضى، وأكد عزمى مجاهد نجم الزمالك السابق ومدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة، أن محمود سعد غادر أمس المستشفى الذى كان يرقد به خلال الأيام الماضية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويتواجد حاليا فى منزله بعد تعافيه تماما من الفيروس والتأكد من تحول مسحة كورونا من إيجابية إلى سلبية، كما أوضح مجاهد أن أسرة محمود سعد بخير وحرصت اللجنة الطبية باتحاد الكرة على متابعة جميع افراد الاسرة والتأكد من سلامتهم جميعا.