شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يكشف خطة استعداد سموحة لعودة النشاط الكروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة فكرة إعلان بطل للدورى حال إلغاء المسابقة أو حتى تحديد أندية هابطة للقسم الثانى، وقال حمادة صدقى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت : " فكرة تحديد موعد لعودة التدريبات فكرة جيدة ونحن كفريق جاهزين لعودة المسابقة وعقدنا اجتماع الاسبوع الماضى لدراسة سبل العودة وسنعقد اجتماع أخر الاسبوع المقبل لوضع الرتوش النهائية".

وأضاف المدير الفنى لسموحة "حددنا أن تكون البداية التركيز على النواحى البدنية وأن يتدرب اللاعبون على شكل مجموعات مع إجراء كشف طبى على الفريق بالكامل مع قياس دورى للحرارة يومياً فضلا عن تطهير غرف الملابس بشكل دائم وأن يحضر اللاعبون للتدريب ثم يغادرون على فترات مع التسلح بالتباعد الاجتماعى".

وتابع حمادة صدقى "ألمح بين السطور من تصريحات مسئولى اتحاد الكرة أن الدورى فى طريقه للإلغاء وأذا حدث فمن الضرورى ألا يتم تحديد بطل أو هابطين لأن اللوائح المنظمة للبطولة من البداية تنص على ذلك".

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وأكمل "الجهاز الفنى لسموحة يتقاضى نصف راتبه منذ شهور تقديراً للأزمة الراهنة واللاعبون تنازلوا عن جزء من مستحقاتهم وسط تفاهم وتقدير من جميع عناصر المنظومة فى النادى حتى تعود الامور لطبيعتها فى أقرب فرصة".

وفى وقت سابق تمسك حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة بعناصر الخبرة فى فريقه رافضا الاستغناء عن أى لاعب فى الوقت الحالى حتى تتضح الرؤية بشأن استكمال مسابقة الدورى من عدمها، خاصة أن هناك عددا من اللاعبين شاركوا معه من قبل مع الموج الأزرق مثل ثنائى قلب الدفاع السيد فريد ومحمود عزت، بالإضافة للهانى سليمان حارس المرمى، وأحمد حسن مكى مهاجم الفريق.

ورغم اتفاق حمادة صدقى مع فرج عامر رئيس سموحة على ضرورة تغيير جلد الفريق بالتعاقد مع وجوه جديدة تستطيع إعادة الفريق من جديد لجو المنافسة، إلا أنه فى نفس التوقيت فإن المدير الفنى أكد ضرورة الإستعانة بعدد من عناصر الخبرة.