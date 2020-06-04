شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الأندية يؤجل الجمعية العمومية للطائرة لمناقشة اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة عن تأجيل الجمعية العمومية للاتحاد والتى كان مقررا إقامتها يوم 26 يونيو الجارى لحين الانتهاء من تصنيف الأندية الجديد حتى نهاية المسابقات حين إيقاف النشاط بسبب فيروس كورونا ، و تحديد موعد جديد فور الإنتهاء من تحديد التصنيف .

وأرسلت اللجنة الأولمبية المصرية خطابا للجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، للتعقيب على إقامة الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة اللائحة يوم 26 يونيو المقبل، والتى دعا إليها رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة سامح حمدى، وذلك بسبب تصنيف الأندية التى لها حق التصويت، وأوضحت اللجنة الأولمببية نصيحة فى خطابها للاتحاد المصرى للعبة أنه فى حال عقد الجمعية العمومية الشهر المقبل سوف يترتب عليه تصويت أندية من الممكن أن تخرج من التصنيف بعد 4 أيام من انعقادها، ما قد يفتح باب الطعن على هذه الجمعية بسبب تصويت أندية لا تتوافر فيها النسبة المقررة، ومن ثم يشوب أصواتها البطلان .

كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن دراسة إلغاء مسابقات الناشئين والناشئات والمينى للموسم الحالى 2019 / 2020 فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا، على أن يتم استكمال مسابقات الرجال والسيدات فقط فى حال عودة النشاط بقرار من الحكومة .

وقال رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة إن دراسة هذا الملف أولويات مجلس الإدارة فى اجتماع الأسبوع المقبل للوقوف على خريطة النشاط .