شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلغى "المكتب التنفيذى" فى اللائحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى إلغاء المكتب التنفيذى فى لائحة النظام الأساسى الجديدة التى يتم تجهيزها فى الوقت الحالى، حيث توصل أعضاء اتحاد الكرة لاتفاق مع سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، على إلغاء المكتب التنفيذى فى اللائحة، والذى كان يرأسه نائب رئيس الاتحاد، ويضم فى عضويته عضوين أو ثلاثة من الجبلاية.

ويترقب مسئولو اللجنة الخماسية القرار النهائى من الاتحاد الدولى لكرة القدم - فيفا - حول الانتخابات المقبلة وهل ستكون لمدة عام واحد بناء على تصريحات وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وفقا قانون الرياضة المصرى،لحسم القرار بعد رفض مندوبة فيفا سارة ساليمون لإقامة الانتخابات لمدة سنة وإقامتها على أربعة سنوات كما هو متعارف عليه خاصة أن فيفا ليس له علاقة بالأوليمبياد .

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على إقامة انتخابات الجبلاية لاختيار مجلس إدارة جديد سيكون فى شهر نوفمبر المقبل، على أن تتم الدعوة لجمعية عمومية منتصف شهر أغسطس المقبل لمناقشة واعتماد اللائحة الجديدة ومن بينها الشروط الخاصة بالترشح لانتخابات اتحاد الكرة، بعد مخاطبات مع فيفا لاعتماد الشروط النهائية للائحة قبل التصويت عليها من قبل الجمعية العمومية.

وينتظر مسئولو اتحاد الكرة الانتهاء من جميع التعديلات الخاصة باللائحة لإرسالها إلى أندية الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل إبداء الملاحظات قبل إنعقاد الجمعية للتصويت على اللائحة وبعض البنود محل الخلاف مثل بند الـ8 سنوات، وهل سيتم تطبيقه بأثر رجعى أم لا أم تطبيقه على المناصب فقط.