شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسكندرية للتايكوندو يشكو مخالفة عضو مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم عادل سرور رئيس منطقة الإسكندرية للتايكوندو بشكوى ضد إيهاب جابر عضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، نظرا لجمعه بين العمل بنادى الاتحاد السكندرى، وكذلك عضويته بمجلس إدارة التايكوندو، ومخالفته اللائحة الخاصة بالاتحاد بأنه لا يجوز العمل فى الهيئات أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، سواء بأجر أو بدون أجر.

وسلم سرور الشكوى إلى المديرية، وذكر فيها أن المشكو في حقه يعمل مراقبا بنادى الاتحاد السكندرى ويتقاضى راتبا شهريا، بمهنة مراقب ومكلف مسئول بتسجيل تعادقات وشئون اللاعبين لفريق كرة القدم الأول ومؤمن عليه منذ 17 عاما و7 أشهر أى منذ عام 2005.

وأنه قصد عمدا مخالفة نصوص المواد الخاصة بلائحة النظام الأساسى، وسلك في تصرفاته مسلكا معيبا بموجب قانون الرياضة، حيث إن لائحة النظام الاساسى للاتحاد تنص على بعض المحظورات الواجب على أعضاء مجلس الإدارة الامتناع عنها الزاما وبالتالي لا يجوز لاعضاء مجلس الإدارة ان يتولوا إدارة شئون اللعبة في الهيئات أعضاء الاتحاد او العمل في تلك الهيئات بأجر او بدون اجر ، ويعتبر العضو مستقيل من المجلس حال مخالفته حظر من المحظورات ما لم يقدم خلال شه رما يثبت انتفاء الحظر في حقه .

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وكشف اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، عن الطرق المقرر اللجوء إليها لحماية لاعبيه فور تطبيق قرار عودة النشاط الرياضى منتصف يونيو الجارى، خاصة أن التايكوندو من الألعاب الاشتباكية، والتى يحدث بها تلامس واحتكاك بين اللاعبين.

وأكد عمرو سليم، رئيس اتحاد التايكوندو ، أنه سيتم عمل كشف يومى على اللاعبين وقياس درجة حرارتهم، والمؤشرات الأولية لأى أعراض للفيروس فى أماكن الترديب وكذلك تعقيم الصالات المخصصة للتدريبات وعودة النشاط لحمايتهم و سلامتهم، والاطمئنان الدورى عليهم من أى أعراض قد تظهر عليهم .

وتلقى اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، مخاطبات من الاتحاد الدولى للعبة بالإرشادات والتعليمات الطبية المقرر اتباعها حال عودة النشاط الرياضى واستئناف ممارسة اللعبة، والتى تتضمن إجراءات احترازية يجب اتباعها لضمان حماية وسلامة اللاعبين فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد .