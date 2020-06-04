شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر : قرعة مونديال 2021 لليد تقترب من متحف الحضارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد استعدادات مصر لاستضافة كأس العالم 2021 بالرغم من ظروف فيروس كورونا المستجد فى ظل تمسك الاتحاد الدولى بإقامة البطولة فى موعدها ، وقال نصر فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت : " بعض الدوريات عادت لها الحياة ونجهز نفسنا فى الوقت الحالى للعودة الكاملة للرياضة مع الاخذ فى الاعتبار الاحتياطات الطبية اللازمة".

وعن مونديال اليد قال هشام نصر : "صعب إقامة كأس العالم فى مصر بدون جمهور.. ننتظر حتى يناير ونأمل أن نكون قد تجاوزنا أزمة كورونا بفعل بورتوكلات الادوية لاسيما أن الدولة المصرية تولى أهمية كبيرة بهذا الحدث".

ويضيف رئيس اتحاد الكرة اليد : "الاستادات والبنية التحتية ومنشأت الدولة المصرية مهيأة لإستضافة المونديال ولدينا ثقة كبيرة من الاتحاد الدولى فى قدراتنا بدليل إقامة البطولة من قوام 32 فريق لأول مرة فى مصر وننتظر رعاة كثيرون للبطولة" .

وتابع : " لدينا 3 صالات جديدة بالعاصمة الادارية وبرج العرب و6 أكتوبر نجهزها للمونديال وزرنا صباح اليوم مقر المتحف القومى للحضارة المصرية وهو المكان الارجح لإقامة قرعة المونديال ، وندرس حاليا التوقيت المناسب للقرعة وسوف نفتح الباب أمام المتطوعين للاستفادة من كفاءتهم مثلما حدث فى كأس الامم الافريقية 2019 لكرة القدم التى أقيمت بمصر ".

وعن الاستعدادات الفنية قال هشام نصر : "قررنا الغاء مسابقات الناشئين حفاظاً على الارواح ولكن الإسبانى روبرتو جارسيا المدير الفنى للمنتخب يتابع استعدادات اللاعبين بشكل تدريجى مع ضرورة وجود كنترول طبى فى المعسكرات المقبلة للفراعنة".

وفى وقت سابق فضل اتحاد اليد العمل فى جميع أيام الأسبوع عدا العطلة الرسمية بنصف الكثافة دون السير على غرار الاتحادات الأخرى بالعمل يومين فقط فى أزمة كورونا من أجل إنجاز عدد من ملفات تنظيم المونديال.

وكشف مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، التزام الاتحاد بصرف راتب المدير الفنى الأجنبى للمنتخب الأول الإسبانى روبرتو جارسيا.

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وقال مؤمن صفا إنه لا يوجد أى نية لتخفيض راتب المدير الفنى الإسبانى جارسيا، خاصة فى ظل تواجده فى مصر حتى الآن، بعد تجميد النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا، في ظل سعى الإتحاد إلى تأمينه حتى المونديال خاصة أنه حقق إنجاز التأهل إلى أولمبياد طوكيو و لقب أفريقيا مع الفراعنة.

حدد الاتحاد الدولى لكرة اليد، برئاسة حسن مصطفى، عدة احتياطات طبية لاستئناف أنشطة كرة اليد فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، فى محاولة لمنع انتشار العدوى بين العاملين فى قطاع كرة اليد، لضمان تنفيذ الحد الأقصى من الاحتياطات الطبية لحماية اللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة وأى شخص من المعنين فى أنشطة كرة اليد.

عقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 بحضور حسين لبيب مدير البطولة وطارق الديب نائب مدير البطولة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة المعنيين بإدارة شئون البطولة.

وتضمن الاجتماع مناقشة معدلات الإنجاز فى الصالات المغطاة المقرر استضافتها لمنافسات البطولة، والتى سيتم تسليمها بشكل كامل ومجهز خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

. وأكد وزير الرياضة أنه يتابع بشكل دورى مع جميع الوزارات والجهات المعنية كل الاستعدادات الخاصة باستضافة المنافسات، ومنها وزارة الطيران المدنى بشأن تذاكر الطيران والرحلات والتوقيتات الخاصة بالمنتخبات المشاركة ووزارة الاتصالات للإشراف على تجهيز الصالات بكافة متطلبات البث والتصوير ووسائل التواصل والانترنت والمراكز الصحفية

وأشار إلى أنه يتم التنسيق والمتابعة فى كل التفصيلات وإنهاء الإجراءات وتفاصيل حفل قرعة البطولة مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.

كما تضمن الاجتماع مناقشة تفاصيل الإقامة والإعاشة والانتقالات للفرق والمنتخبات المشاركة .

وأوضح صبحى أن الوزارة ترفع تقارير دورية تفصيلية بشأن التطورات فى أعمال التنظيم والأعمال الإنشائية للصالات والتجهيزات والفرش والاستعدادات التنظيمية والإدارية والفنية والمتطلبات الخاصة بالاستضافة لعرضها على السيد المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشكل دورى باعتباره رئيس اللجنة العليا للبطولة والتى تتضمن فى عضويتها العديد من الوزراء المعنيين وذلك فى إطار الحرص على تذليل كافة العقبات وتيسير جميع الإمكانيات المطلوبة بما يضمن إقامة البطولة فى موعدها وظهورها بالشكل المشرف الذى يليق بسمعة مصر العالمية خاصة أنها تمثل أكبر حدث رياضى سيشهده العالم خلال الفترة المقبلة.