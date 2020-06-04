شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعين بـ"ورقة" كريم بامبو لإنقاذ صفقة ثنائي المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو نادي الزمالك ادراج اسم كريم بامبو لاعب وسط الزمالك ضمن صفقة تبادلية مع نادي المصري للتعاقد مع ثنائي الفريق البورسعيدي ، كريم العراقي الظهير الأيمن ومحمود وادي مهاجم الفريق وذلك بعدما علم نادي الزمالك بوجود مفاوضات بين إدارة المصري وكريم بامبو للتعاقد معه الصيف المقبل لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدي، في نفس الوقت فان المفاوضات بين إدارة الزمالك والمصري توقفت بشأن تعاقد الأبيض مع ثنائي الفريق البورسعيدي، ورغم أن مفاوضات الزمالك لضم ثنائي المصري كانت قد تجمدت فترة نظرا لرغبة المصري في تسويق اللاعبين خارج مصر بعد وصول بعض العروض الشفوية لإدارة المصري من أندية خليجية، إلا أن الزمالك جدد هذه المفاوضات وبدأ يفكر في إدراج بامبو في صفقة تبادلية مع المصري لانقاذ صفقتي العراقي ووادي.

في سياق مختلف ينتظر مسئولو الزمالك الحصول على توقيع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على عقده الجديد، بعد المفاوضات التى تمت معه من جانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة خلال الفترة الماضية، وذلك بشأن تجديد تعاقده مع النادى والتى شهدت الاتفاق على بنود التعاقد الجديد ويتبقى التوقيع الرسمى على العقود من أجل إعلان النادى بصورة رسمية عن التجديد الرسمى للعقد بعد التأكيدات الشفهية التى شهدتها الفترة الماضية حول إنهاء الاتفاق مع كارتيرون حول تفاصيل عقده الجديد ومختلف الأمور التى تخص الفريق.

وكشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، عن عقده جلسة مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، للحديث معه حول تجديد تعاقده مع النادى الأبيض، قائلا عن ذلك الملف، "قطعنا مشوارا جيداً وهنجدد قريب جداً لكارتيرون وسيتم الإعلان بصورة رسمية عن هذا الأمر".

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