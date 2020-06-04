شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق باب العروض فى وجه الظهير الأيسر خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق مسئولو النادى الأهلى ملف العروض التى تلقاها محمود وحيد ظهير أيسر الفريق خلال الفترة الماضية وتمسك النادى ببقاء اللاعب لحاجة الفريق لجهوده، بناءً على رؤية السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق، حيث أوصى المدير الفنى ببقاء وحيد لاسيما فى ظل رفض الجهاز الفني فكرة عودة حسين السيد "مارسيلو" ظهير أيسر الفريق المُعار للصفاقسى التونسى.
ويرى فايلر أن بقاء محمود وحيد ضروري ليكون بديلاً للدولى التونسىي على معلول ومعهما أيمن أشرف الذى يدفع به فايلر أحياناً فى مركز الظهير الأيسر فيما يُشارك بشكل مُستمر فى مركز الدفاع، وشهدت الأيام الماضية تلقي محمود وحيد عروضاً من أندية محلية على سبيل البيع النهائي أو الإعارة لكن الأهلى رفضها.
من ناحية أخرى، طلب السويسري رينيه فايلر من جهازه المعاون إعداد تقرير شامل عن فريق الوداد المغربي، قبل مواجهته فى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب قرار الاتحاد الأفريقى باستكمال المسابقة وعدم إلغائها بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ويضع الجهاز الفني خطة الاستعداد لمواجهة بطل المغرب المرتقبة على الرغم من عدم تحديد موعد ومكان إقامة المباراة حتى الآن، خاصة أن بطولة دوري أبطال أفريقيا تعد أهم أهداف الأهلي خلال المرحلة المقبلة وهي البطولة التي سيتوقف عليها العديد من الأمور داخل الأهلي.
ويواجه الأهلي الوداد المغربي في الدور نصف النهائي فيما سيواجه الزمالك الرجاء المغربي في نفس الدور على أن يواجه الفائزان بعضهما على نهائي البطولة.
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