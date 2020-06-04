شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يقرر تشكيل لجنة قانونية للرد على طلب الأهلى بشأن التبرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبجى وزير الشباب و الرياضة أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة قانونية، لبحث الرد القانوني على طلب النادى الأهلى بشأن رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادى، وفقاً لما ورد بقرار مجلس إدارة النادى الأحمر مؤخراً، على أن تقوم لجنة الوزارة بدراسة الموقف و تجهيز رد لإرساله الى النادى الأهلى .

وقال صبحى في تصريحات لـ الخليج 365 أن الوزارة يقتصر دورها على بحث الجانب القانوني في الأزمات التي تحدث بين الأطراف الرياضية ، لذلك ستقوم الوزارة بتشكيل لجنة تضم 5 أفراد من رجال القانون ، لبحث موقف الأهلى ، و إعداد رد على الطلب الذى تقدم به النادى الأهلى بشأن التبرعات التي دخلت خزينة القلعة الحمراء قائلا: " ليس لنا دور فى أزمة النادى الأهلى "

واستقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مساء أمس الأربعاء محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وتم التباحث حول مختلف الأطر والجوانب القانونية والإدارية والمتعلقة بطلب النادى الأهلى بشأن رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادى وفقاً لما ورد بقرار مجلس إدارة النادى أمس.

وتناول لقاء الوزير مع رئيس النادى الأهلى دراسة كافة الآليات القانونية لتنفيذ قرار مجلس إدارة النادى بذات الشأن والصادر بتاريخ 2 يونيو 2020، وستقوم الوزارة بالرد على النادى الأهلى بعد الانتهاء من دراسة خطاب النادى من كافة جوانبه على ان يتم ذلك من خلال اجتماع يجرى بين الإدارات القانونية بالوزارة والنادى .