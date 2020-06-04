شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. زينة أسامة لاعبة الطائرة: حلمى أكون مصممة أزياء ومثلى الأعلى نور اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى زينة أسامة لاعبة الكرة الطائرة بنادى الصيد، وتعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ السفر. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ الحلويات عموما .

زينة أسامة 2 من نجمك المفضل؟ تامر حسنى . من مطربك المفضل؟ تامر حسنى برضو. Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ مصممة أزياء . لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا لا بتجاهل خالص.

زينة أسامة مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟ نور اللبنانية. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الاثنين.. كل مكان و له ملابسه. تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ أفضل الزواج من شخص رياضى.

زينة أسامة 3

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