وزير الرياضة يتفقد أعمال مدينة الشباب بحي الأسمرات (صور)

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، الخميس، بجولة تفقدية لمدينة الشباب والرياضة بحي الأسمرات وذلك لمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية بها، ورصد معدل إنجاز إنشاءات المشروع على أرض الواقع، والذي يشمل منطقة ملاعب بالأبعاد القانونية وملاعب خماسية وملاعب متعددة أغراض وحمام سباحة أولمبي وحمام سباحة تدريبي وحمام سباحة للأطفال، ومبني اجتماعي، وصالة جيم.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور اشرف صبحي ان الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوسيع وتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية وتطوير المناطق العشوائية، وتحويلها إلى أماكن كاملة الخدمات تليق بالمواطن المصري، موضحا ان حي الاسمرات أصبح الآن واحدا من أفضل الأماكن التي تم تطويرها في محافظة القاهرة.

وتابع صبحي بان حجم الاعمال التى تم الانتهاء منها فى مدينة الشباب والرياضة بحي الاسمرات ، بلغ90 %، بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي، وصندوق تحيا مصر، ومن المتوقع افتتاحها في احتفالات ثورة الـ 30 من يونيو 2020

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