شكرا لقرائتكم خبر عن انبى: تخفيض رواتب اللاعبين مرهون بإلغاء الدوري ..وصلاح سليمان لن يرحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبى أن ناديه يملك عدة سيناريوهات وتصورات بشأن لاعبيه سواء على صعيد المستحقات أو حتى مصيرهم الفنى بالرحيل أو الاستمرار مع النادى ولكنها مرهونة بمصير بطولة الدوري ، وقال عبد الناصر محمد فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت : " كنت من أكثر المؤيدين لعودة بطولة الدوري ولكن فى حالة التأخر عن منتصف يونيو سيكون القرار شائك للغاية وسيؤثر بشكل كبير على الموسم الحالى والقادم أيضاً "

ويضيف مدير الكرة بإنبى: "نعتزم صرف دفعة من مستحقات اللاعبين الاسبوع المقبل ولم نناقش فكرة تخفيض العقود للاعبين لاننا نملك سيناريوهات وتصورات عديدة ولكنها مرهونة بمصير البطولة لو عادت سوف يحصل اللاعبين على حقوقهم كاملة وفى حالة إلغاؤها سيكون هناك عدة بدائل والأهم أن الأمر سيكون بموافقة اللاعبين وهم متفهمون طبيعة كل هذه الأمور".

وعن مصير صلاح سليمان لاعب انبى قال عبد الناصر محمد : "صلاح لاعب مؤثر ولم نناقش ملف رحيله من الاساس فمازال عقده مستمر لمدة موسم ونصف قادمين ، وحتى أنناقش مصير لاعب لابد أن أجلس معه وهذا لايحدث حالياً فى ظل جائحة كورونا والعزل المنزلى ، واللاعب يتفهم كذلك ولايتحدث فى أية أمور تقديراً للظروف الراهنة".

ويفضل صلاح سليمان تأجيل ملف تجديد عقده فى الوقت الحالى، انتظاراً لمصير الموسم الكروى المتوقف منذ شهر مارس الماضى، ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، على أن يكون شرطه زيادة القيمة المالية لعقده من أجل التوقيع على العقود الجديد.

فيما قرر الجهاز الفنى لإنبى تأجيل حسم موقف اللاعبين الأجانب بالفريق البترولى، انتظاراً لحسم مصير النشاط الكروى بعد وجود اقتراحات بشأن فسخ التعاقد مع اللاعبين الأجانب واستقدام لاعبين جدد فى الموسم المقبل، فى حالة عدم استكمال مسابقة الدورى الممتاز، إلا أن جهاز الفريق فضل استمرار لاعبى الفريق الحاليين انتظاراً لموقف النشاط مع التواصل معهم ودعمهم، فى ظل توقف النشاط الكروى فى الوقت الحالي.

ومن المنتظر أن يعقد حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، جلسة مع إدارة النادى البترولى عقب تحديد مصير الموسم الكروى، من أجل تحديد الاحتياجات الخاصة بالفريق فى الموسم المقبل حال إلغاء الموسم الكروى الحالى إلى جانب وضع خطة الموسم الجديد ويحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق منافسات المسابقة، وذلك برصيد 25 نقطة.

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