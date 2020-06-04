س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت العروض الخارجية التى تأتي للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تمثل صداعاً بالنسبة لإدارة النادي، التى تؤكد من وقت لآخر أن المدرب مُستمر مع الفريق، ولا يرغب في الرحيل لأي من الأندية التى وصلته عروض منها مؤخراً من أندية خارجية سواء من الخليج أو من أوربا ، وهو ما سنلقي الضوء عليه في سياق التساؤلات التالية:

س: ما هي تطورات تجديد عقد فايلر مع الأهلي؟

ج: مسئولو النادي اقتربوا من حسم ملف رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والتجديد له في غضون الأيام المقبلة، من أجل وضع حد للأنباء التي تتناثر في وسائل الإعلام من وقت لآخر، حول تلقي المدرب السويسري عروضاً من أندية خارجية سواء في أوربا أو الخليج ، حيث شهدت الفترة الماضية أنباء وتقارير إعلامية حول تلقي المدير الفني للأهلي عروضاً من السعودية والأمارات وسويسرا وبلجيكا قبل أن تشهد الساعات الماضية تناثر أنباء حول رغبة أحد أندية الدرجة الثانية في أسبانيا التعاقد معه المدرب السويسري.

س: هل اعترف فايلر للأهلي بتلقيه عروضاً خارجية؟

ج:فايلر لم يتلق أية عروض ونفي لإدارة الأهلي جملة وتفصيلاً، كما سبق ونفى تلقيه عروضاً رسمية من أندية خليجية مثلما تحدث البعض مؤخراً .

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س: هل يفكر فايلر في هذه العروض؟

ج: لا ..فقد أكد المدير الفني لأدارة الاهلي إنه لات يفكر في هذه الأمور تماماً ولا يشغل نفسه بما يُثار حول رغبة أندية خليجية أو أوربية في التعاقد معه.

س: كيف يرى الأهلي وفايلر ما يثار حول هذه العروض ؟

ج: الاهلي يثق تماماً بأن المدرب سيُجدد كما أكد فايلر أنه حدد موقفه وسيُجدد للأهلي في غضون الفترة القليلة المقبلة، وتحديداً بعد السفر إلى سويسرا عقب استئناف حركة الطيران المُجمّدة حالياً، بسبب وباء كورونا، حيث يرغب فايلر في التحدث مع زوجته بشأن عدة أمور تتعلق بالتجديد للأهلي وأهمها أن زوجته ستحضر للإقامة معه في القاهرة حال التجديد رسمياً ، وأكد فايلر للإدارة الأهلاوية أن العروض لا تشغله وأن التجديد للنادي مسألة وقت.