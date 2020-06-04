شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قيادات × 10 حكايات.. أبرز كباتن الـ113 عاما فى تاريخ الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترك رحيل الكبار في الأهلي الموسم الجاري أزمة في قيادة الفريق الأحمر بعدما ابتعد عن أسوار القلعة الحمراء أحمد فتحي وشريف إكرامي ومؤخرا حسام عاشور ، غير أنه خلال 113 أعوام منذ تأسيس النادي الأهلي، تعاقب على القلعة الحمراء العديد والعديد من الأسماء التي حملت شارة قيادة نادي القرن.

العديد من اللاعبين والرموز الذين ارتدوا الشارة الحمراء، ولكن قليل منهم من تقمصوا دور القائدن وكان لهم أثر إيجابي على الفريق وكذلك على زملائهم داخل الملعب، وكان له دورا في فرض حالة الانضباط أو بث حالة من الروح الرياضية.

ويستعرض "سوبر كورة" أبرز 10 كباتن في تاريخ القلعة الحمراء على مدار 113 عاما .

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وأصبح محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى هو الكابتن الفعلى للمارد الأحمر في الموسم الجديد بعد رحيل الثلاثى شريف إكرامى وأحمد فتحى وحسام عاشور الكباتن الثلاثة الذين يسبقون حارس الفراعنة في أقدمية حمل الشارة بالقلعة الحمراء ، ورغم أن شارة كابتن الاهلى هي الحلم الغالى لنجوم القلعة الحمراء إلا أنها في الآونة الأخيرة كانت بمثابة اللعنة على صاحبها بعد أن انتهت رحلته مع النادى بطريقة درامية هالت التراب على تاريخه ولم ينجو منها سوى الحارس شريف إكرامى الذى تصرف بحكمة وذكاء شديد.

ووافقت إدارة الأهلى على رحيل الثنائى الحارس شريف اكرامى وأحمد فتحى بعد انتهاء عقديهما مع الفريق حيث أنتقل اللاعبان لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، بالإضافة لرفض تجديد عقد حسام عاشور والذى تم مطالبته بالاعتزال مع على أن يتم استثناؤه من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات الخاص بعدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف نظرًا لتاريخه، وتقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي، ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد ، قبل أن يتم التراجع عن هذه الاستثناءات عقب قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء بالتراجع عن موقفه السابق بتنظيم مباراة اعتزال لحسام عاشور بسبب خروج اللاعب عن النص ومخالفة لوائح النادى بالظهور فى وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة، لذا قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تغريم اللاعب ورفع ما جاء من تصريحات على لسان اللاعب بشأن النادى إلى لجنة التخطيط للكرة لاتخاذ ما تراه.