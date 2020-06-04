شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يفاضل بين " الساحل والسخنة " لمعسكر المنتخب فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد عن المفاضلة بين الساحل الشمالي والعين السخنة لإقامة معسكر داخلى للمنتخب الأول للرجال فى شهر يوليو المقبل فى حالة صدور قرار من الدولة بعودة النشاط تدريجياً منتصف يونيو الجاري، مثلما أعلن من قبل ،وذلك فى إطار الإستعداد لبطولة كأس العالم 2021 التى ستسضيفها مصر العام المقبل ، ومن المقرر أن يجرى جميع لاعبى المنتخب كشف طبى و قياس حرارة قبل التقسيم على مجموعتين من أجل تطبيق التباعد الإجتماعى في إطار الاجراءات الأحترازية التى تتبعها الدولة للحد من إنتشار "كورونا".

فيما إستقر مسئولو اتحاد كرة اليد على خوض منتخب الفراعنة معسكر مفتوح فى المركز الأوليمبى فى النصف الثانى من يونيو الجارى ، وكشف مؤمن صفا على التزام اللاعبين بالتدريبات المنفردة التى تم إرسالها لهم من أجل رفع اللياقة البدنية، مشيرا إلى أنه لا يزال يوجد أمور تنظيمية من المحتمل أن يتم تعديلها وفقا للمستجدا فى اجتماع الجلس المقتوح حتى الأسبوع المقبل .

وحدد الاتحاد الدولى لكرة اليد، برئاسة حسن مصطفى، عدة احتياطات طبية لاستئناف أنشطة كرة اليد فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، فى محاولة لمنع انتشار العدوى بين العاملين فى قطاع كرة اليد، لضمان تنفيذ الحد الأقصى من الاحتياطات الطبية لحماية اللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة وأى شخص من المعنين فى أنشطة كرة اليد.

وأكد مؤمن صفا أن استعدادات اتحاد اليد لعودة النشاط جاهزة فى أى وقت تحدده الدولة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أهمية عودة الحياة إلى كرة اليد خلال المرحلة المقبلة من أجل إنهاء المسابقات قبل الاستعداد لمونديال 2021 للكبار الذى تستضيفه مصر العام المقبل، وذلك بعد الضوء الأخضر الذى منحه رئيس الوزراء بشأن فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر الجارى، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.