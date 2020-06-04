شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات يكشف للأهلي حقيقة الأغراءات الخارجية في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسين الشحات لاعب النادي الاهلي لأدارة ناديه أنه لا يفكر في عروض الأتراف التى تحدثت عنها تقارير إعلامية خلال الفترة الماضية، وشدد على أنه لا يفكر إلا في فريقه وبعودة النشاط من أجل المساهمة مع الأهلي في تحقيق البطولات المحلية والقارية، ونفى لاعب الأهلي المُنتقل للقلعة الحمراء في يناير 2019 من العين الأماراتي أن يكون قد تواصل مع وكلاء لاعبين بشأن الحديث عن عروض خليجية أو أوربية لأن تركيزه حالياً مع الأهلي.

على الصعيد ذاته ، نفت إدارة النادي الاهلي ما تردد مؤخراً بشأن تلقي حسين الشحات عرضاً من نادي النصر السعودي للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفي هذا الشأن قال أمير توفيق مدير التعاقدات في القلعة الحمراء إن الأهلي لم يتلقي عروضاً رسمية لضم حسين الشحات الذي يُعد من أهم أعمدة الفريق الأساسية، موضحاً أن هناك تقارير مغلوطة كثيرة تتناثر في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية حول تلقي بعض لاعبي الفريق عروضاً من أندية خارجية حيث ذهبت بعض التقارير إلى أن هناك عروض عربية لضم على معلول ووليد آزارو المُعار لنادي الاتفاق السعودي وهو ما لم يحدث بشكل رسمي.