شكرا لقرائتكم خبر عن مدربو وناشئو بيراميدز يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مدربو قطاع الناشئين واللاعبين بنادى بيراميدز بصرف راوتبهم المتأخرة، والتى لم تسددها إدارة النادى عدة أشهر، وذلك قبل توقف النشاط الرياضى بسبب تفشى فيروس كورونا، حيث كشف مصدر داخل قطاع الناشئين بنادي بيراميدز أن لاعبى فرق 99 و2001 لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهر فبراير الماضى، فيما لم يحصل لاعبو فرق 2003 و2004 علي رواتبهم منذ شهر نوفمير الماضى، أما المدربين فلم يحصلوا على رواتبهم منذ شهر مارس الماضى.

وأضاف المصدر أنهم تحدثوا أكثر من مرة مع هانى سعيد المدير الرياضي بالنادي ومعتصم سالم رئيس قطاع الناشئين حول رواتبهم امتاخرة لكن دون جدوى حيث لم يستجيبا بدون مبرر .

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وقال المصدر إن توقف النشاط بسبب جائحة كورونا ليس السبب فى عدم حصولهم على الرواتب الشهرية، خاصة أن هناك من لم يحصل على هذه الرواتب منذ نوفمبر الماضى، ما يؤكد أن هناك عدم اهتمام بهم رغم الوعود الكثيرة التى تلقوها من هانى سعيد المدير الرياضى الذى وعدم بالكثير عند توليه المهمة لكن مازالت رواتبهم متوقفة حتى الآن.

من ناحية أخرى تلقى أحمد أيمن منصور، مدافع نادى بيراميدز، عروضا للانتقال إلى الدورى الإماراتى وكذلك السعودى، إلا أنه فضل عدم الإفصاح عن هوية تلك العروض انتظاراً لوصولها بشكل رسمى فى الفترة الجارية، من أجل مناقشتها مع إدارة بيراميدز. ويجيد منصور اللعب فى مركزى المساك والظهير الأيسر، وسبق ودخل الزمالك فى مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الماضية من خلال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادى الأبيض قبل التمهل فى الصفقة خلال المرحلة الأخيرة.

وانضم أحمد أيمن منصور مؤخراً إلى عمرو السولية ورامى ربيعة وحمدى فتحى، لاعبى الأهلى، فى التدريبات التى يخوضها الثلاثى فى أحد الملاعب الصغيرة، تحت إشراف أحد أخصائى التأهيل، وذلك من أجل الاحتفاظ بلياقته البدنية، نظرا لتوقف النشاط الكروى فى مصر منذ شهر مارس الماضى ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.