5 أرقام مميزة للكونغولى موليكا صفقة الأهلى الصعبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، دخول القلعة الحمراء فى مفاوضات جادة مع مهاجم مازيمبى الكونغولى لضم جاكسون موليكا لتدعيم الخط الأمامى للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال سيد عبد الحفيظ فى تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة": "جاكسون موليكا مهاجم متميز من العناصر التى تألقت بشكل لافت فى البطولات القارية، وهو ضمن قائمة طويلة من اللاعبين التي تم الاستقرار عليها للتعاقد مع أي منها خلال الفترة المقبلة وتحديدا في فترة الانتقالات الصيفية القادمة".
وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي مازيمبي رفض عرضا بقيمة 2 مليون دولار من الأهلي لبيع جاكسون موليكا، لأنه لا يريد تدعيم غريمه المباشر على دوري أبطال أفريقيا خلال السنوات الأخيرة.
ويملك جاكسون موليكا عدة عروض أوروبية للرحيل عن مازيمبي بخلاف الترجي الرياضي التونسي ما يزيد من صعوبة ضمه لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتشير بعض التقارير إلى أن موليكا لا يمانع في الانتقال لصفوف النادي الأهلي حال موافقة مازيمبي لكنه في المقام الأول يريد الاحتراف في أوروبا خلال الصيف المقبل.
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