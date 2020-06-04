الزمالك ينفي وجود أزمات في انضمام فرجاني ساسي لمنتخب تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

رحب نادي الزمالك بانضمام نجم وسطه فرجاني ساسي لمعسكر منتخب تونس نافياً وجود أزمات مع الاتحاد التونسي.

وقال مصدر بالزمالك لـ "الخليج 365" إنه لا توجد أزمة في انضمام ساسي لمعسكر نسور قرطاج لأن اللاعب متواجد في تونس.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن وجود ساسي مع تونس مفيد له لأنه سيخوض تدريباته مع المنتخب وهو أفضل بدلا من التدريب بشكل منفرد

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن عودة التدريبات للمنتخب الأول بعد فترة انقطاع عن التجمعات للاعبي نسور قرطاج، حيث كان آخر تجمع للفريق في نوفمبر الماضي.

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ونشر الاتحاد التونسي بيانا عبر موقعه الرسمي أشار فيه أن التدريبات للفريق الوطني الأول ستعود بدءا من الاثنين المقبل 8 يونيو.

ويريد الاتحاد التونسي اسنغلال تواجد العديد من المحترفين في وطنهم من أجل دعوتهم للتدريبات، حيث ستكون الفترة الأولى بداية من 8 إلى 13 يونيو وسيشارك بها 14 لاعبا.

ثم سيجري الجهاز الفني لمنتخب تونس تجمع آخر بدءا من يوم 16 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تتوسع قاعدة المشاركين في التدريبات لتشمل 26 لاعبا.

وغاب على معلول لاعب الأهلي عن التواجد في قائمة المدعوين بسبب إقامته في مصربينما وقع الاختيار على فخر الدين بن يوسف لاعب الاسماعيلي.

وأعلنت الحكومة التونسية أمس الأربعاء السماح بعودة كافة الأنشطة الرياضية بدءا من الثامن من الشهر الجاري لكن من دون حضور الجماهير.