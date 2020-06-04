رئيس وادا: سنضبط أي محاولة لتعاطي المنشطات خلال أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهر - الخليج 365:

حذر فيتولد بانكا رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) الرياضيين من الغش خلال فترة توقف النشاط الرياضي بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع عدد اختبارات الكشف عن المنشطات في الفترة الحالية.

وأوضح بانكا في مقابلة مع بوابة "سبورت بازر" الألمانية اليوم الخميس "إذا راودت الحمقى فكرة تفيد بأن الوقت قد حان لتعاطي المنشطات، فأنا أقول لا".

وأضاف "سنكشفهم، سنبدأ بعدد من الاختبارات بالتعاون مع كل مؤسسات مكافحة المنشطات في أقرب وقت ممكن، مهمتنا الرئيسية هي استئصال المنشطات من جذورها".

واضطرت وادا لتقليص أعداد اختبارات المنشطات نتيجة للإجراءات الاحترازية المتبعة في العديد من الدول، لكن بانكا قال "لقد عملنا بجدية تامة لمنع المنشطات والكشف عنها ".

لكن بانكا وزير الرياضة البولندية السابق قال أن اختبارات المنشطات مجرد طريقة من طرق الكشف عن المتعاطين للمنشطات، وهناك العديد من الطرق الأخرى لكشف المتلاعبين مثل جواز السفر البيولوجي ، وسجل التحاليل الطبية على المدى البعيد بجانب التعاون مع السلطات القضائية".

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وأكد بانكا أن اختبار بقعة الدم المجففة سيتم إجراؤه في أولمبياد طوكيو التي تأجلت للعام المقبل بسبب جائحة كورونا، قبل أن يتم تطبيق هذا الاختبار المستحدث بشكل رسمي في أولمبياد بكين الشتوي 2022.

ووصف بانكا الذكاء الاصطناعي بأنه وسيلة جيدة لاحباط الانحرافات.

وأعرب بانكا الذي تولى رئاسة وادا في اليوم الأول من العام الحالي، عن أمله في زيادة تمويل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، والتي تحظى بدعم الحكومات والاتحادات الرياضية.

وأشار "لدينا سيولة بقيمة 40 مليون دولار، لكن عندما أقارن ذلك بنادي كرة قدم أو فريق للدراجات فهذا مبلغ تافه".

وختم بالقول "ميزانيتنا لا تتوافق مع التوقعات، لهذا سعيت لتحسين المصادر المالية لمكافحة المنشطات، يمكننا فقط حماية الرياضة النظيفة عبر ميزانية أكبر".