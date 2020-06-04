تعديلات الموسم.. أندية بريميرليج تعتمد إجراء 5 تبديلات و9 لاعبين بدلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، موافقة الأندية على إجراء بعض التعديلات عند استئناف النشاط الكروي في السابع عشر من يونيو الجاري.

وعقدت أندية الدوري الإنجليزي العشرين اجتماعا اليوم الخميس، لمناقشة مجموعة من الاجراءات التي سيتم العمل بها عند استئناف المسابقة المحلية.

ووافقت أندية بريميرليج على زيادة عدد التبديلات خلال المباراة من 3 بدائل إلى 5 حفاظا على سلامة اللاعبين، كما وافقت الأندية العشرين على زيادة عدد اللاعبين المتواجدين على مقاعد البدلاء من 7 إلى 9 حتى نهاية الموسم الجاري.

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وجاء في بيان رسمي: "وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم على تغييرات مؤقتة في الفترة المتبقية من موسم 2019/20".

وأضاف البيان: "تقرر أن يزداد عدد التبديلات في المباراة الواحدة إلى خمسة لاعبين بدلا من 3".

وتابع: "كما وافقت الأندية على زيادة عدد اللاعبين المتواجدين على مقاعد البدلاء من سبعة إلى تسعة لبقية موسم 2019/20".

ومن المقرر أن تعود مباريات الدوري الإنجليزي في السابع عشر من يونيو الجاري، بمواجهتي مانشستر سيتي وأسنال، أستون فيلا وشيفليد يونايتد المؤجلتين، على أن تنطلق مباريات الجولة الـ30 اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 يونيو الجاري.