تقارير: سيدة بوروندية تنوي الترشح لرئاسة الكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "المنتخب" المغربية إن السيدة البوروندية بليديا نسيكيرا أبدت رغبتها في الترشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

ونقلت الصحيفة المغربية عن المصدر الكاميروني "kick 442" أن العضوة الحالية داخل المجلس الأولمبي البوروندي أبدت استعدادها للترشح من أجل رئاسة "الكاف" وخوض الانتخابات المقرر تنظيمها السنة القادمة.

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وتعتبر البوروندية نسيكيرا أول امرأة ترأس منصبا داخل الهيئة التنفيذية للفيفا سنة 2012، هذا بالإضافة لمنصبها الآخر داخل اللجنة الأولمبية الدولية.

وكانت الصحيفة المغربية ذاتها قد سبق ونشرت أسماء الشخصيات الستة المزمع أنها ستنافس أحمد أحمد رئيس الكاف الحالي على مقعد الرئاسة.

وضمت الأسماء كل من هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، التونسي طارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي للإتّحادين الدّولي والإفريقي، الكونغولي كونستون عوماري النائب الأول للإتّحاد الإفريقي، أحمد ولد يحي رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، أوجستان سانجور رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم وجاك أنوما رئيس الاتحاد الإيفواري.