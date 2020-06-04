صفقة جديدة تشعل الصراع بين مانشستر يونايتد وليفربول

يبدو أن هناك صراعًا جديدًا سيدور قريبًا بين مانشستر يونايتد وليفربول بسبب رغبة كليهما في الحصول على خدمات ريكي جيد جونز، نجم بيتربورو يونايتد، بعد أن أبدى الثنائي اهتمامًا واضحًا باللاعب لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

دخل المهاجم، صاحب الـ17 عامًا، السباق على ملعب وستون هومز هذا الموسم وسجل أربعة أهداف في 16 مباراة، مما جعله محط أنظار

عملاقين من الدوري الإنجليزي ، الأمر الذي أعطى اللاعب دفعة معنوية كبرى.

وأكد ريكي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" سعادته بتردد مثل هذه الأنباء عن مستقبله قائلًا: "سماع مثل هذه الأمور في عمر 17 عامًا رائع حقًا، فأنا في وضع جيد الآن وأنا أستمتع بكرة القدم حتى لا يصرفني،

إنه يمنحني المزيد من الحافز لأري الجميع ما يمكنني القيام به".

وأضاف: "أنظر إلى فرق مثل ليستر ولاعبين مثل جيمي فاردي، وأعتقد أنني ملائم لكوني لاعبًا من نوع فاردي، لدي عدد قليل من المدافعين يقولون إنهم لا يحبون اللعب ضدي وهذا من الجيد دائمًا سماعه في سن مبكرة، منذ أقل من 12 عامًا كان لدي مدرب اعتاد أن يدربني لأصبح أسرع لأن تقنية الجري الخاصة بي لم تكن الأفضل، وعلى مر السنين أصبحت أسرع بشكل تدريجي".