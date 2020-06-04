مهاجم تشيلسي يقترب من روما الإيطالي

اقترب الدولي الإسباني بيدرو رودريجيز، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، من الانتقال إلى نادي روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أوشك الذئاب على التوصل لاتفاق مع البلوز بشأن

ضم اللاعب الذي كان هدفًا ليوفنتوس أيضًا.

وذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس، أن روما عرض على اللاعب عقدًا لمدة عامين مع وضع خيار

التمديد لعام إضافي على أن يتقاضى 3 ملايين يورو كراتب سنوي إضافة للمكافآت.

وكان تشيلسي أعرب عن عدم رغبته في تجديد عقد اللاعب حيث اقتنع اللاعب بأن خوض تجربة جديدة في إيطاليا ستكون مناسبة لحياته المهنية التي شارفت على الانتهاء.