رسميًا: زيادة عدد التبديلات خلال مباريات البريميرليج

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن بعض التعديلات التي ستجريها، عند استئناف بطولة البريميرليج، المقرر له يوم 17 يونيو من الشهر الجاري.

قالت الرابطة في بيانها الرسمي اليوم الخميس، بأنه تقرر زيادة عدد التبديلات خلال المباريات عند عودة الدوري من 3 إلى

5 تبديلات.

وأضافت الرابطة في بيانها، زيادة عدد اللاعبين الجالسين على مقاعد البدلاء، من 7 إلى 9 لاعبين، ذلك بعد اجتماعها مع الأندية بالدوري.

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وكانت قد أشارت التقارير في وقت سابق، أن تشيلسي

اقترح زيادة عدد اللاعبين المتواجدين على مقاعد البدلاء، وهو ما أكدته الرابطة بأنها ستقوم بدراسة الاقتراح.

ويعود الدوري الإنجليزي بعد غياب طويل، منذ توقفه في شهر مارس الماضي، أثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبدأ أندية البريميرليج منذ فترة قصيرة بالعودة إلى التدريبات، مع الإلتزام بالاحترازات الوقائية، وقواعد التباعد الإجتماعي، وفق البروتوكول الذي وضعته الرابطة الإنجليزية.