الأردن تعلن إعادة فتح الأندية وعودة النشاط الرياضي من دون حضور الجماهير

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم إعادة فتح الأندية استعدادًا لعودة النشاط الرياضي تدريجيًا بعد توقف دام حوالي ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا. قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إنه سيتم فتح الأندية

وكانت اللجنة الأولمبية الأردنية قد انتهت من إجراء فحوصات فيروس كورونا لموظفي الاتحادات الرياضية بالتعاون مع اتحاد الطب الرياضي، ضمن الإجراءات الوقائية التي وضعتها اللجنة الأولمبية الأردنية لعودة عمل الاتحادت الرياضية ولضمان سلامة جميع الموظفين، كما قامت اللجنة الأولمبية بتوزيع الإرشادات والتعليمات الوقائية الواجب الالتزام بها من قبل الاتحادات الرياضية.

فتح الأندية الرياضية وعودة الأنشطة الرياضية بداية من يوم السبت المقبل من دون حضور الجماهير ووفق إجراءات مشددة.وكانت اللجنة الأولمبية الأردنية قد انتهت من إجراء فحوصات فيروس كورونا لموظفي الاتحادات الرياضية بالتعاون مع اتحاد الطب الرياضي، ضمن الإجراءات الوقائية التي وضعتها اللجنة الأولمبية الأردنية لعودة عمل الاتحادت الرياضية ولضمان سلامة جميع الموظفين، كما قامت اللجنة الأولمبية بتوزيع الإرشادات والتعليمات الوقائية الواجب الالتزام بها من قبل الاتحادات الرياضية.

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