الدولي لكرة اليد يشيد بجهود وزارة الرياضة لاخراج المونديال بشكل يعكس قوة مصر

أشاد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بالمجهود الكبير الذى يبذله وزير الشباب والرياضة استعدادا لكاس العالم لليد الذى نسعى جاهدين لاقامته فى موعده فى ظل الدور الكبير الذى نبذله الحكومة مرحبا فى مواجهة فيروس كورونا، لافتا الي ان الدكتور اشرف صبحي يسعى لإخراج البطولة بشكل يعكس قوة مصر

التنظيمية.

واوضح رئيس الاتحاد الدولي لليد ان مصر تقدم مجهودا كبيرا فى التجهيز للبطولة من خلال الصالات التى يتم الانتهاء من اعمال الإنشاءات بها خلال الفترة القليلة المقبلة التى تعتبر صرحا كبيرا لكافة الالعاب وليس اليد فقط مشيدا بالدور الكبير لوزير

الرياصة على تحركاته وانهاء كافة الاعمال وفقا للجداول الزمنية المعلنة من قبل التى تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الدولى للعبة.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية، صباح اليوم لمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط، والذي سيشهد إجراء قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي ستنظمها مصر يناير المقبل ٢٠٢١.