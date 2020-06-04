حقيقة تحديد مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

كشف عبد الخالق مسعود، نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن قيام الاتحاد بتحديد مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا بعد قرار استئناف البطولة .

وأكد مسعود أن الاتحادات الوطنية اتفقت فقط على

عودة البطولة مع الاخد بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وشدد مسعود أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على مواعيد المباريات، حيث من

المقرر أن يعقد اجتماع أخر للاتحاد الآسيوي يتم فيه وضع مقترحات الاتحادات الأهلية على مائدة الاتحاد لمناقشتها وتحديد المواعيد المناسبة .

وأشار نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي أنه سيتم الأخذ في الاعتبار أمور حظر التنقل بين الدول بسبب فيروس كورونا، كما سيكون من المؤكد إقامة المباريات بدون جمهور .