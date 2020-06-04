وزير الرياضة: سنبهر العالم بتنظيم يليق بإسم وسمعة مصر لمونديال اليد

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مصر ستبهر العالم بتنظيم يليق بإسمها وسمعته لمونديال اليد 2021 ، سواء في حفل القرعة، أو حفل افتتاح البطولة، مثلما حدث من قبل في بطولات كثيرة استضافتها مصر في مختلف الالعاب الرياضيةعلى المستوى القاري والعالمي.
و ابدى وزير الرياضة سعادته بهذا الانجاز المصري الكبير والذي يتمثل في متحف الحضارات الذي سيكون له عظيم الاثر في لفت انظار العالم تجاه مصر من خلال حفلللقرعة يحاكي تاريخ مصر عبر العصور.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية، صباح اليوم لمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط، والذي سيشهد إجراء قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي ستنظمها مصر يناير المقبل ٢٠٢١.
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