الفيفا: إلغاء الدوري المصري لا يمحي “إنجاز” عبد الله السعيد

كشف مسؤولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مصير الإنجاز الذي حققه لاعب وسط فريق بيراميدز “عبد الله السعيد” في حالة إلغاء الدوري المصري هذا الموسم.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أنهم تواصلوا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للاستفسار عن موقف لاعب المنتخب الوطني عبد الله السعيد، وهل سيؤثر قرار إلغاء الدوري بشأن دخوله نادي المائة من عدمه.

ونجح عبدالله السعيد، في دخول نادي المائة بالدوري المصري، بعدما سجل الهدف رقم 100 له في مسيرته الكروية، وذلك في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالجولة الثالثة عشر والتي أقيمت بملعب حرس الحدود بالإسكندرية يناير الماضي.

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وأشارت الجبلاية إلى أن الفيفا أكد على عدم إلغاء الأهداف التي سجلها السعيد في حالة إلغاء الدوري، وبالتالي سيحتفظ اللاعب بإنجازه في دخول نادي المائة.

ودخل السعيد نادي المائة بعدما سجل 100 هدف وهو يلعب بقميص 3 فرق، حيث سجل أثناء تواجده بالإسماعيلي 36 هدف، وسجل 50 هدف وهو يلعب في صفوف الاهلي، بينما سجل 14 هدف مع فريق بيراميدز.

ويضم نادي المائة المصري 9 لاعبين فقط هم: “حسن الشاذلي، حسام حسن، السيد الضظوي، مصطفى رياض، محمود الخطيب، أحمد الكأس، جمال عبد الحميد، محمد أبو تريكة، عبد الله السعيد”.

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