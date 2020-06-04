فايلر يحسم مصير “بديل” معلول في الأهلي

قرر النادي الاهلي، تجاهل عروض بعض الأندية، التي ترغب في التعاقد مع ظهير الفريق محمود وحيد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ورفضت اللجنة الفنية بالأهلي فكرة التخلي عن محمود وحيد، بناءً على توصية من المدير الفني للفريق السويسري رينيه فايلر.

وتلقى محمود وحيد عدد من العروض المحلية من أجل الحصول على خدماته، والرحيل عن الاهلي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأبدى السويسري رينيه فايلر رفضه التام لرحيل محمود وحيد، مؤكدا أنه البديل الأمثل للظهير التونسي علي معلول في الأهلي، في ظل رفضه فكرة عودة ظهير الفريق المعار إلى الصفاقسي التونسي “حسين السيد”.

وكان محمود وحيد قد انتقل إلى صفوف الاهلي قادما من المقاصة خلال الميركاتو الشتوي 2019 في عقد ممتد لأربع سنوات ونصف.

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