إينو: فخور بما فعله ميسي، وندمت على ترك الأهلي

كشف معتز إينو لاعب الأهلي السابق، ذكريات مشاركته في لقاء فريقه ضد برشلونة عام 2009، وطريقة مراقبة الأرجنتيني ليونيل ميسي في تلك المواجهة.

وأكد إينو أنه نجح في استفزاز نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين “ليونيل ميسي” خلال مباراة الأهلي ضد الفريق الكتالوني، بسبب تعمده ضربه كثيرا خلال تلك المواجهة.

والتقى الاهلي وبرشلونة في إطار بطولة “ويمبلي” الودية التي أقيمت عام 2009 وفاز فيها الفريق الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف.

وشدد لاعب الزمالك السابق خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “أون تايم سبورت” على فخره بخوض مباراة برشلونة واللعب ضد ليونيل ميسي، بل ويفتخر بـ “الكوبري” الذي ناله على يد النجم الأرجنتيني.

وتابع: “قبل المباراة بيوم واحد تعرضت للسخرية من جانب زملائي بعد أن كلفني المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه بمراقبة ميسي، ولم يكن في وسعي سوى اخراجه عن تركيزه عن طريق الضرب المتواصل للحد من خطورته، وبالفعل نجحت في استفزازه، وخرج من المباراة غاضبا”.

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فخور باللعب في الأهلي

ويرى إينو أن الفترة التي لعب فيها بقميص الاهلي من أفضل أيام حياته، مشيرا إلى أن غالبية الألقاب التي حققها في مشواره الكروي كانت مع الأهلي، الذي كان يضم نجوم كبار.

ونفى لاعب حرس الحدود السابق ما تردد عن ندمه على اللعب في الاهلي، مشددا على أنه لم يصرح بذلك على الإطلاق.

وأنهى إينو تصريحاته قائلا: “لو ندمت بالفعل، الندم سيكون لأنني كنت أريد الاستمرار في الأهلي أكثر من ذلك وعدم تركه والرحيل لفريق آخر.

ولعب إينو في صفوف الاهلي بعد انتقاله له عام 2007 قادما من الزمالك، وحقق مع الفريق عدة بطولات متنوعة مثل الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري والأفريقي والمشاركة في كأس العالم للأندية.

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