جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-6-2020 والقنوات الناقلة

تُلعب ثلاث مباريات اليوم الخميس 4-6-2020 ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري البرتغالي الممتاز، خلف الأبواب المغلقة بسبب جائحة كورونا، من بينهم مباراة بين بنفيكا وتونديلا على ملعب النور “دالوش”.

وأمام بنفيكا فرصة حقيقية لاعتلاء صدارة الدوري البرتغالي بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي “بورتو” والذي خسر في افتتاح الجولة بمباريات أمس الاربعاء بهدفين لهدف أمام فاماليكاو.

وتبدأ مباراة بنفيكا مع تونديلا مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 18:15 بتوقيت جرينيتش، 20:15 بتوقيت مصر، وبعد دقائق من نهايتها، تنطلق قمة مباريات اليوم بين فيتوريا جيماريش وسبورتينج لشبونة على ملعب الأول “أفونسو هنريكيس”.

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كما تقام مواجهات متوسطة في مباريات اليوم بدوريات التشيك وبولندا وأستونيا، بالإضافة إلى مباراة ودية بين ستوردالس بلاينك النرويجي ومواطنه “روزنبورج”.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم 4-6-2020 والقنوات الناقلة :

الدوري البرتغالي ( الجولة 25)

ماريتيمو – فيتوريا سيتوبال | الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر – قناة سبورت تي في برتغال.

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بنفيكا – تونديلا | الساعة 18:15 بتوقيت جرينيتش، 20:15 بتوقيت مصر – قناة Match football 3.

فيتوريا جيماريش – سبورتينج لشبونة | الساعة 20:15 بتوقيت جرينيتش، 22:15 بتوقيت مصر – قناة Sport TV 1 portugal وقناة RTP internationnal.

الدوري التشيكي ( الجولة 20)

فيتكوفيس – أف سي برنو | الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 17:00 بتوقيت مصر.

دوكلا براغ – فيسيهراد | الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر.

الدوري البولندي ( الجولة 23)

رادومياك رادوم – أوبولي | الساعة 16:10 بتوقيت جرينيتش، 18:10 بتوقيت مصر.

جي كي أس تيخي – زاغليبي سوسنويتش | الساعة 18:40 بتوقيت جرينيتش، 20:40 بتوقيت مصر.