رياضة | جادون سانشو يثير الشكوك حول الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر جادون سانشو يثير الشكوك حول الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار النجم الإنجليزي الدولي جادون سانشو جناح نادي بوروسيا دورتموند الألماني الشكوك اليوم حول مستقبله مع النادي الألماني، خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن اللاعب سافر إلى إنجلترا اليوم الخميس، دون وجود أسباب واضحة.

وتشير التقارير، إلى أن اللاعب ربما قرر السفر للتفاوض مع الأندية الإنجليزية المهتمة بضمه خلال الصيف القادم، وفي مقدمتها ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي.

Advertisements

وكان اللاعب قد خرق بالأمس قواعد العزل الصحي الإجباري، عندما ذهب رفقة بعض زملائه، إلى مصفف شعر.

وسيتعرض اللاعب صاحب الـ20 عاماً للحجر الصحي لمدة 14 يوماً بناءاً على البرتوكول الطبي المقرر من رابطة الدوري الألماني.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد أشارت إلى أن اللاعب اتفق على الانضمام لنادي مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل، مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.