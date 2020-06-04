رياضة | بعد الأزمة الأخيرة.. قرارات نارية من إدارة الأهلي ضد حسام عاشور

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد الأزمة الأخيرة.. قرارات نارية من إدارة الأهلي ضد حسام عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي قرارات نارية ضد حسام عاشور لاعب وسط الفريق في الساعات القليلة الماضية بسبب الأزمة الأخيرة.

وشهدت الفترة الماضية خروج حسام عاشور بتصريحات ينتقد خلالها مجلس إدارة النادي الأهلي ويتهمهم بتعطيل لعب مباراة إعتزاله وعدم الوفاء بوعدهم معه ليصدر النادي بيان رسمي ضد اللاعب ويؤكد أنه لن يكون له مباراة إعتزال وله الحرية في أخذ قرار إعتزاله من عدمه.

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وقرر النادي الأهلي رسميا تغريم حسام عاشور بمبلغ ضخم وصل إلى 400 ألف جنيه بسبب مناقشة قضايا له داخل النادي عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

كما يدرس مسئولو النادي الأهلي تجميد حسام عاشور ومنعه من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية حتى نهاية الموسم الجاري ليحسم مستقبله بعد ذلك.