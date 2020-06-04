رياضة | ذعر في ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر ذعر في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سادت حالة من الرعب الشديد داخل جدران قلعة فريق ليفربول الإنجليزي في ظل الأنباء الشديدة التي تؤجل إلغاء بطولة الدوري الإنجليزي بعد توقفها بشكل مؤقت بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى توقفها في شهر مارس الماضي.

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وكشفت شبكة سكاي سبورتس عن أن ظهور العديد من الحالات الإيجابية أدى إلى اتخاذ الاتحاد الإنجليزي قرارا بإيقاف النشاط بشكل مؤقت للحد من انتشار الفيروس لكن ما زالت الحالات في تزايد مستمر مما ينذر بكوارث عديدة.

وأشارت الشبكة إلى أن أصوات كثيرة تنادي بإمكانية تأجيل بطولة الدوري الإنجليزي إلى أجل غير مسمى أو إلغائها من الأساس حفاظا على الأرواح ومنع انتشار تفشي الفيروس المميت وهو ما سيحرم ليفربول المحترف به محمد صلاح من التتويج بلقب البريميير ليج.