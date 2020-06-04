رياضة | قمة يوفنتوس وميلان تعود بالكرة الإيطالية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 4 يونيو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر قمة يوفنتوس وميلان تعود بالكرة الإيطالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن الحكومة الإيطالية وافقت على إقامة مباريات إياب دور نصف النهائي من كأس إيطاليا مبكراً عن المواعيد المحددة سلفاً، لتقام يومي 12 و13 يونيو بدلاً من 13 و14 من الشهر ذاته.

وفي أولى المباريات سيحل ميلان ضيفاً على يوفنتوس في 12 يونيو (حزيران) بمدينة تورينو لتصبح مستهل عودة النشاط الرياضي في إيطاليا، حيث تعود مسابقة الدوري يوم 20 من الشهر نفسه.

Advertisements

في المقابل يستضيف نابولي في اليوم التالي نظيره إنتر ميلان، على أن تقام المباراة النهائية في 17 يونيو في العاصمة روما.

وكان يوفنتوس قد فرض التعادل ذهاباً بهدف لمثله مع "الروسونيري"، بينما خطف نابولي فوزاً خارج أرضه بهدف دون مقابل.