شكرا لقرائتكم خبر عن طولان ردًا على الغندور:«لازم أمسك طبلة زيكم.. ولا مينفعش أكون زملكاوي وأحترم الجميع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد حلمي طولان المدير الفني الحالي لنادي إنبي والسابق لنادي الزمالك على خالد الغندور مذيع قناة نادي الزمالك بعد ان تم انتقاده أمس الأربعاء على الهواء مباشرة بسبب موقفه من قرارات النادي الأهلي.

وكتب طولان يوم الثلاثاء الماضي بعد اعلان النادي الأهلي قراراته الخاصة بملف نادي القرن وأزمة تركي آل الشيخ «كل التحية والتقدير مجلس إدارة النادي الأهلي على قراراته المحترمة الصادرة اليوم».

ما كتبه طولان لم ينل إعجاب خالد الغندور مذيع قناة نادي الزمالك والذي انتقده أمس في برنامجه قائلًا «حلمي طولان يرى أن قرارات الأهلي محترمة، رغم أن من ضمن هذه القرارات هو رفع قضية على نادي الزمالك بسبب ملف نادي القرن، كنت أتمنى أن يكون نادي الزمالك هو رقم 1 عند حلمي طولان ويجنب خلافاته مع رئيس النادي».

وعلق طولان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صباح اليوم الخميس «هو عشان اثبت للناس إني زملكاوي يبقي ضروري اشتم في الناس واسب والعن واتجاوز في حقهم».

وتابع «هو ما ينفعش اكون زملكاوي واحترم الجميع وأقدرهم ولا اتجاوز في حقهم وأقدم للجميع صوره محترمة عن الزملكاوية المحترمين ولا عايزيني أمسك طبلة زيكم».