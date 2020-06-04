شكرا لقرائتكم خبر عن «كوستا» يظهر في محاكمة لتسوية قضية تهرب ضريبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهر دييجو كوستا مهاجم أتليتيكو مدريد في جلسة استماع بمحاكمة يوم الخميس بالعاصمة الإسبانية لتسوية قضية تهرب ضريبي.

وطالب مدعون بسجن لاعب منتخب إسبانيا لكرة القدم لمدة ستة أشهر وتغريمه 507208 يورو (564877 دولارا) بداعي التهرب من دفع مليون و14416 يورو في 2014.

وذكرت وثائق قانونية أن كوستا (31 عاما) لم يفصح عن مدفوعات بقيمة خمسة ملايين و150622 يورو من انتقاله من أتليتيكو إلى تشيلسي في إقراره الضريبي بجانب مليون يورو إضافية من حقوق استغلال الصور.

ويسمح القانون الإسباني باستبدال أحكام السجن التي تقل عن عامين في جرائم لا تتعلق بالعنف بغرامة مالية واتفق كوستا على دفع غرامة إضافية بقيمة 36500 يورو لتجنب السجن.

وقال متحدث باسم أتليتيكو لرويترز يوم الأربعاء: ”توصل دييجو كوستا إلى اتفاق قبل أشهر مع مدعين ودفع الغرامة المطلوبة بالفعل بجانب فائدة وتم سحب طلب السجن“.

وعاد كوستا، الذي ارتدى كمامة خلال المحاكمة بسبب وباء كوفيد-19، إلى أتليتيكو من تشيلسي في 2017 مقابل 55 مليون يورو وفقا لتقارير صحفية وساعد الفريق اللندني في التتويج بلقبين للدوري الانجليزي الممتاز.

Advertisements