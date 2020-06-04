شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يستقر على رحيل أيمن الطرابلسى للنجم الساحلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على عدم تمديد إعارة التونسى أيمن الطرابلسى لاعب الفريق المعار من النجم الساحلى لنهاية الموسم ، بعدما تعرض اللاعب لأكثر من إصابة منذ بداية الموسم أبعدته عن التشكيل الاساسى فضلا عن توقف الدوري بفعل جائحة كورونا قبل إنطلاق الدور الثانى الأمر الذى لم يمنحه الفرصة الكافية للتعبير عن قدراته ، وتنتظر لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدى مدير الكرة بالفريق تحديد مصير بطولة الدورى سواء بالعودة أو الالغاء لإخطار اللاعب بالقرار بشكل رسمى.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

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وحرص مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على عقد جلسة مع مسئولى ناديه وأفراد الجهاز المعاون لمناقشة خطط الاستعداد لعودة مسابقة الدورى العام، حيث طالب المدير الفنى لاعبيه التدريب على فترتين صباحاً ومساء بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى.

وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وأرسل نادى الإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر، للجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، خطابا رسميا يطالب خلاله بتحديد الجهة التى سوف تتحمل التكلفة المالية الباهظة المنتظر وقوعها على عاتق الأندية، حال اتخاذ الإجراءات الوقائية من وباء كورونا، فضلاً عن الجهة المسئولة عن دفع تعويضات حال وقوع إصابات أو ضحايا للوباء اللعين فى عناصر اللعبة .