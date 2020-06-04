شكرا لقرائتكم كاف يُخطر الأهلي بموعد تسديد 70 ألف دولار متبقية من مكافأة دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مسئولو النادي الأهلي بأنه سيقوم بصرف 70 ألف دولار تقريباً خلال الفترة المقبلة بعدما يتم الإنتهاء من خصم أي مبالغ مُستحقة على الأهلي تتعلق بمشاركته في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا فقد قرر الكاف تأجيل صرف ما يقرب من 70 ألف دولار للأهلى ومعه باقى الأندية المتأهلة للدور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وأقدم الكاف على هذا التصرّف حتى يتم خصم أى غرامة ضد هذه الأندية من هذا المبلغ.

وعلم "الخليج 365" أن الأندية الأربعة التى صعدت لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وهى الأهلى والزمالك من مصر والوداد والرجاء من المغرب، حصلت على مستحقاتها المالية لدى الكاف منذ أيام، وتسلّم كل ناد ما يقرب من 355 ألف دولار لكن الكاف دائماً ما يحرص على تأجيل سداد جزء صغير من هذه المستحقات ليتم خصم الغرامة التى قد توقع على بعض الأندية خلال مشاركاتها فى دور الثمانية ببطولة أفريقيا من هذا المبلغ المتبقي.

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وأكد الكاف للأهلي وباقي الأندية المتأهلة لنصف نهائي أفريقيا أنه سيُسدد باقى مستحقاتها فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بعدما يتم خصم أى غرامات ضدها من المبلغ المُتبقى لها لدى الكاف، وتتعلق هذه الغرامات ببعض المخالفات، أمثال تأخير نزول الفريق أو شغب الجماهير أو إشعال الشماريخ أو مصاريف الحكام أو غيرها من الغرامات التى غالباً ما تكون مبلغ بسيط.

وحجز النادى الأهلى مقعده فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2020 بعدما أطاح بصن داونز بطل جنوب أفريقيا بمجموع المباراتين 3-1، بالفوز فى لقاء الذهاب الذى أقيم بالقاهرة بهدفين نظيفين، والتعادل فى لقاء العودة بهدف لمثله، وتم تأجيل مباراتى دور نصف النهائى بسبب انتشار وباء "كورونا" الذى تسبب فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله منذ شهرين تقريباً.