"هو ماينفعش أكون زملكاوي وأحترم الجميع!".. طولان يرد على انتقاده بعد الإشادة بقرارات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد حلمي طولان لاعب الزمالك السابق ومدرب فريق إنبي الحالي، على احترامه وتقديره للجميع، لافتًا إلى أنه ليس بحاجة لسب ولعن الآخرين حتى يثبت زملكاويته.

وكان طولان قد سبق وأشاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بقرارت مجلس إدارة النادي الأهلي الصادرة يوم الثلاثاء الماضي.

وكتب طولان: "كل التحيه والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي علي قراراته المحترمة الصادرة اليوم".

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وتعرض طولان لانتقادات لاذعة بسبب إشادته بقرارت مجلس الأهلي ليعلق مرة أخرى: "هو عشان اثبت للناس اني زملكاوي يبقي ضروري اشتم في الناس واسب والعن واتجاوز في حقهم".

وأضاف: "هو ما ينفعش اكون زملكاوي واحترم الجميع واقدرهم ولا اتجاوز في حقهم واقدم للجميع صوره محترمه عن الزملكاوية المحترمين والا عايزيني امسك طبله زيكم".