"بعد مطالبات بعودة الجماهير".. وزيرة الرياضة الإسبانية توجه رسالة لأندية بلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

طالبت إيريني لوزانو وزيرة الرياضة الإسبانية الأندية، بعدم التعجل في عودة الجماهير إلى الملاعب بمجرد استئناف الموسم الكروي الاسبوع المقبل.

وردت لوزانو بذلك على إعراب فريق لاس بالماس المنافس بالدرجة الثانية عن أمله في اللعب في حضور جماهيره هذا الشهر.

ولعبت لوزانو رئيسة المجلس الرياضي الإسباني دورا مهما في تقريب وجهات النظر بين اتحاد الكرة الإسباني ورابطة الدوري بشأن استئناف الموسم بداية من الخميس المقبل.

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وقال ميجيل آنخل راميريز رئيس لاس بالماس ، في تصريحات لإذاعة النادي قبل ثلاثة أيام: "سنلتزم بكل تعليمات السلطات والاسبوع المقبل سنتمكن من الإعلان عن قدرة جماهير لاس بالماس على الحضور إلى الاستاد في 13 يونيو الحالي لمؤازرة الفريق في مباراته أمام جيرونا".

ويقع نادي لاس بالماس في جزيرة جران كاناريا التي تدخل يوم الاثنين المقبل المرحلة الثالثة من تخفيف حالة الإغلاق الكلي التي تم فرضها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، مما قد يسمح لنادي لاس بالماس لفتح أبوابه أمام عدد محدود من الجماهير.

ولكن لوزانو أكدت ضرورة عدم استفادة أي فريق من أفضلية غير عادلة ، وقالت لوكالة الأنباء الإسبانية اليوم الخميس "إنها مسألة مسؤولية وتضامن ، إنها منافسة تجري بين الجميع وعلى قدم المساواة".

وأشارت "علينا أن نتقدم خطوة بخطوة، دون تعجل ودائما نفكر في أن حماية الصحة تأتي في المقام الأول، بدا من المستبعد إمكانية استئناف نشاط الدوري الإسباني، لكن سيحدث ذلك بعد اسبوع واحد".