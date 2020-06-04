صحيفة تركية: فناربخشة بدأ مفاوضات استعارة تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير تركية إن إدارة نادي فناربخشة بدأت مفاوضات ضم المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط تريزيجيه بالعودة إلى صفوف الدوري التركي مجددا بعدما كان أحد الأعمدة الأساسية لفريق قاسم باشا التركي قبل انتقاله إلى أستون فيلا مطلع الموسم الجاري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فوتوماك" التركية فإن فناربخشة وضع تريزيجيه على جدول أعماله في محاولة لضمه خاصة مع اهتمام جالطة سراي بخدمات البالغ من العمر 25 عاما.

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وأشارت الصحيفة التركية إلى أن فناربشخة أرسل عرضا إلى أستون فيلا لاستعارة الدولي المصري وينتظر الرد من النادي الإنجليزي.

وأضافت "فوتوماك" أن النادي التركي يرغب في وضع بند يتيح له إمكانية شراء تريزيجيه بعد نهاية مدة الإعارة.

وشارك تريزيجيه في 31 مباراة بقميص الفيلانز في مختلف البطولات، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن أستون فيلا يحتل المركز التاسع عشر (25 نقطة) في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويقترب من الهبوط إلى دوري تشامبيونشيب.