محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يعمل فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم على خطة يعيد بها الجماهير لملعبه بينما تستكمل منافسات الدوري (بوندسليجا) بدون جمهور بسبب وباء فيروس كورونا.
وقال مايكل زورك المدير الرياضي لصحيفة "ويست دويتشه ألجماينه تسايتونج" اليوم الخميس :"ينبغي في البداية أن نكون سعداء أن بإمكاننا اللعب. ولكن بالطبع نحن ننظر في كل الاحتمالات".
وأضاف :"سنتجاوز كل شيء ثم سنتحدث مع السياسيين".
ولم يتم التأكد من عدد المشجعين اللذين يمكنهم الحضور في ملعب دورتموند الذي يتسع لـ80 ألف مشجع. ويجب الأخذ في الاعتبار التباعد في المدرجات، الدخول للملعب، المراحيض وتقديم الطعام.
وقال أوليفر كان، مدير بايرن ميونخ، من قبل لبرنامج "سكاي 90" إن مفهوم النظافة لرابطة الدوري الألماني يمكن أن يسمح بدخول من عشرة آلاف إلى 11 ألف مشجع في ملعب أليانز أرينا الذي يتسع لـ75 ألف متفرج.
وبدأت المجر مؤخرا في السماح بدخول الجماهير للمباريات بأعداد محددة ولكن تم تصوير البعض يتجاهل قواعد التباعد الاجتماعي في المباراة النهائية لكأس المجر التي أقيمت أمس الأربعاء بين هونفيد بودابست و ميزوكوفسد – زسوري.
وتجمعت مجموعة من الجماهير خلف المرمى وتمت مشاهدتهم وهم يحتفلون بالأهداف في المباراة التي فاز بها هونفيد 2 / 1.
كانت هذه تفاصيل خبر "مفهوم النظافة يسمح بدخول 10 آلاف".. دورتموند يدرس إعادة الجماهير للمباريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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