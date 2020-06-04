"على كرة القدم مراجعة نفسها تجاه العنصرية".. رئيس اتحاد جنوب إفريقيا يستشهد بفلويد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد داني جوردان رئيس اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم أن الاحتجاجات المحيطة بمقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد ينبغي أن تدفع كرة القدم لمراجعة نفسها فيما يتعلق بشق العنصرية.

وقال جوردان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن العنصرية في اللعبة الأكثر شهرة على مستوى العالم ليست مقتصرة على بعض دول شرق أوروبا لكن تقع في مناطق أخرى أيضا، وينبغي على كرة القدم معالجة هذه الظاهرة بمجهود جماعي.

وأوضح "كرة القدم قوة ربط، ما يهم ليس لون بشرة الشخص الذي يرتدي قميص ألمانيا، إنجلترا ، إسبانيا ، البرتغال أو حتى جنوب إفريقيا، ولكن لون القميص ، وهذه الرسالة لا تصل إلى كل مكان".

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وتوفى فلويد -46 عاما- بينما كان في حيازة الشرطة بمدينة مينيبوليس الأمريكية يوم 25 أمايو الماضي، وأظهر مقطع فيديو صوره المارة ، ضابط شرطة وهو يضغط بركبته على عنق فلويد وهو مكبل اليدين لأكثر من ثمان دقائق دون أن يلتفت لاستغاثة الرجل وهو يقول "لا أستطيع أن اتنفس".

وتسبب مقتل فلويد في اندلاع احتجاجات وأعمال عنف في العديد من المدن الأمريكية، كان وقودها تكرار ظاهرة الظلم العنصري في أمريكا، من خلال مقتل رجل أمريكي من أصل افريقي مرة أخرى على يد الشرطة.

كما لاقت هذه القضية اعتراض العديد من الرياضيين حول العالم.

ويشغل جوردان منصب رئاسة اتحاد الكرة بجنوب إفريقيا كما ترأس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2010 التي استضافتها بلاده.