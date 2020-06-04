منافس الأهلي.. رسالة حماسية من جاريدو للاعبي الوداد بشأن الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حث الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب الوداد المغربي، لاعبيه قبل العودة لاستكمال منافسات الدوري المحلي ثم بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتستعد الأندية المغربية لعودة التدريبات خلال الفترة المقبلة، على أن تستأنف البطولة المحلية بنهاية شهر يوليو المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "le 360" سبورت المغربية فإن جاريدو أرسل رسالة حماسية إلى لاعبيه دعاهم خلالهم لبذل المزيد من الجهد والعمل من أجل تحقيق أهداف النادي، والتتويج بلقبي دوري الأبطال والدوري المحلي خلال الموسم الكروي الجاري.

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وجاء نص الرسالة كالآتي: "أبعث برسالة تشجيعية للاعبين و الطاقم الفني والطبي والرئيس وجميع موظفي النادي وقبل كل شيء لجمهورنا الوفي.. لنواصل الكفاح.. نحن نقاوم.. نريد العودة.. لنبقى أقوياء نحو تحقيق أهدافنا.. سنتغلب على هذه الفترة الصعبة من خلال الكفاح معا".

وأضاف: "نريد أن نتدرب من جديد ونلعب مرة أخرى.. نريد لعب دوري أبطال إفريقيا.. نريد أن نظهر قدرتنا على المنافسة".

ويتصدر الوداد البيضاوي المغربي ترتيب منافسات الدوري برصيد 36 نقطة من 18 مباراة ويتبقى للفريق البيضاوي مباراتين مؤجلتين.

ومن المقرر أن يلتقي الوداد بالأهلي في مباراة نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في المقابل يلعب الرجاء ضد الزمالك ضمن الدور ذاته.